Олимпийская чемпионка по фехтованию Великая заболела коронавирусом

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая заболела коронавирусом.

«Соня Великая, к сожалению, заболела коронавирусом. Её первый тест показал отрицательный результат на коронавирус, а второй — положительный. Сегодня мы разговаривали о её участии на предстоящем турнире в Будапеште. Думаю, если она и поедет, то только в качестве туриста, поскольку это две недели минимум, плюс ещё две недели на восстановление. Последствия всё-таки есть. Прежде всего общая усталость, отсутствие выносливости после болезни. Должно пройти время, чтобы спортсмен вернулся в привычные кондиции», — цитирует ТАСС главного тренера сборной России Ильгара Мамедова.

Софья Великая является олимпийской чемпионкой 2016 года в командном соревновании на саблях.

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