Медведев уступил в первом сете в финале Australian Open

Завершился первый сет матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в рамках турнира Большого шлема Australian Open.

Reuters

Первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу первой ракетки мира. Джокович является восьмикратным победителем Открытого чемпионата Австралии. Ранее Род Лэйвер заявил, что не удивится победе Медведева на Australian Open.