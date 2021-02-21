Медведев уступил в первом сете в финале Australian Open
Завершился первый сет матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в рамках турнира Большого шлема Australian Open.
- Reuters
Первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу первой ракетки мира.
Джокович является восьмикратным победителем Открытого чемпионата Австралии.
Ранее Род Лэйвер заявил, что не удивится победе Медведева на Australian Open.
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