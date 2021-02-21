Овечкин поздравил Кросби с 1000-м матчем в НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с 1000-м матчем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин поздравил Кросби с 1000-м матчем в НХЛ
  • Reuters

«Привет, Сид. Поздравляю тебя с 1000-м матчем. Это серьёзное число. Всегда приятно играть против тебя, противостоять тебе. Ты один из лучших. Желаю удачи тебе и твоей семье. Наслаждайся, ты этого заслуживаешь», — сказал Овечкин на видео, которое опубликовано в Twitter «Пингвинз».

Кросби провёл 1000-й матч в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2). Канадец стал первым игроком, которому удалось провести столько встреч за «Питтсбург».

Ранее сообщалось, что голевая передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Айлендерс» в НХЛ.

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