Овечкин поздравил Кросби с 1000-м матчем в НХЛ
- Reuters
«Привет, Сид. Поздравляю тебя с 1000-м матчем. Это серьёзное число. Всегда приятно играть против тебя, противостоять тебе. Ты один из лучших. Желаю удачи тебе и твоей семье. Наслаждайся, ты этого заслуживаешь», — сказал Овечкин на видео, которое опубликовано в Twitter «Пингвинз».
Кросби провёл 1000-й матч в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2). Канадец стал первым игроком, которому удалось провести столько встреч за «Питтсбург».
Ранее сообщалось, что голевая передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Айлендерс» в НХЛ.