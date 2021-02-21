«Лейкерс» уступил «Майами» в НБА, несмотря на 19 очков Джеймса

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«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА).
«Лейкерс» уступил «Майами» в НБА, несмотря на 19 очков Джеймса
  • Reuters
  • © Robert Hanashiro-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 94:96 в пользу гостей.

В составе «Хит» самым результативным игроком матча стал Кендрик Нанн, набравший 27 очков, его партнёр по команде Джимми Батлер записал в свой актив 24 очка, а также дабл-дабл из 16 очков и десяти подборов оформил Эдрис Адебайо.

У калифорнийского коллектива 23 очка набрал Кайл Кузма, Леброн Джеймс записал на свой счёт 19 баллов, а Монтрезл Харрелл отметился дабл-даблом из 18 очков и десяти подборов. 

Ранее сообщалось, что «Денвер Наггетс» победил «Кливленд Кавальерс», а Джамал Мюррей установил рекорд НБА.

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