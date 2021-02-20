«Денвер» победил «Кливленд», защитник Мюррей установил рекорд НБА

«Денвер Наггетс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и завершилась со счётом 120:103.

Защитник «Денвера» Джамал Мюррей набрал 50 очков.

Как сообщает пресс-служба НБА, Мюррей стал первым игроком в истории лиги, который набрал больше 50 очков при реализации 80% с игры и 80% с трёхочковых.

Также в НБА прошли ещё шесть игр: «Орландо Мэджик» — «Голден Стэйт Уорриорз» (124:120), «Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» (98:85), «Филадельфия Сиксерс» — «Чикаго Буллз» (112:105), «Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» (121:109), «Мемфис Гриззлиз» — «Детройт Пистонс» (109:95) и «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз» (114:132).

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Финикс» в НБА.