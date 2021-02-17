Дабл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Финикс» в НБА

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счётом 128:124 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Бруклина» стал Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 11 ассистов. Ещё 22 очка команде принёс Джо Харрис. Звёздные игроки «Нетс» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант участия в матче не принимали.

В составе «Финикса» 29 очков набрал Крис Пол. Девин Букер записал в свой актив 22 очка.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Миннесоту» в НБА.