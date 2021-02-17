Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Миннесоту» в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Миннеаполисе, завершилась со счётом 112:104 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. Ещё 24 очка команде принёс Деннис Шрёдер. Энтони Дэвис участия в матче не принимал из-за травмы.

В составе «Миннесоты» 28 очков набрал Энтони Эдвардс. Ещё 15 очков на счету Карла-Энтони Таунса.

В других матчах игрового дня «Бостон Селтикс» победил «Денвер Наггетс» (112:99), «Мемфис Гриззлиз» потерпел поражение от «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:144), «Милуоки Бакс» уступил «Торонто Рэпторс» (113:124), несмотря на дабл-дабл Янниса Адетонкумбо (34 очка, 10 подборов), «Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (104:115).

Ранее сообщалось, что НБА объявила о переносе матча из-за COVID-протокола.