Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Миннесоту» в НБА

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Миннесоту» в НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Миннеаполисе, завершилась со счётом 112:104 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. Ещё 24 очка команде принёс Деннис Шрёдер. Энтони Дэвис участия в матче не принимал из-за травмы.

В составе «Миннесоты» 28 очков набрал Энтони Эдвардс. Ещё 15 очков на счету Карла-Энтони Таунса.

В других матчах игрового дня «Бостон Селтикс» победил «Денвер Наггетс» (112:99), «Мемфис Гриззлиз» потерпел поражение от «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:144), «Милуоки Бакс» уступил «Торонто Рэпторс» (113:124), несмотря на дабл-дабл Янниса Адетонкумбо (34 очка, 10 подборов), «Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (104:115).

Ранее сообщалось, что НБА объявила о переносе матча из-за COVID-протокола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить