Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Анахайм» в НХЛ

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«Миннесота Уайлд» одержал крупную победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Анахайм» в НХЛ
  • Reuters
  • © Aaron Doster-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Анахайме и завершилась в пользу гостей — 5:1.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кевин Фиала, а также отличились Матс Цуккарелло, Виктор Раск и Йоэль Эрикссон Эк. У хозяев единственную шайбу забросил Дэвид Бэкес.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ, а Яков Тренин и Михаил Григоренко набрали по одному очку.

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