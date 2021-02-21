Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Анахайм» в НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал крупную победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Анахайме и завершилась в пользу гостей — 5:1.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кевин Фиала, а также отличились Матс Цуккарелло, Виктор Раск и Йоэль Эрикссон Эк. У хозяев единственную шайбу забросил Дэвид Бэкес.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ, а Яков Тренин и Михаил Григоренко набрали по одному очку.