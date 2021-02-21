Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Анахайм» в НХЛ
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Встреча прошла в Анахайме и завершилась в пользу гостей — 5:1.
В составе «Уайлд» дубль оформил Кевин Фиала, а также отличились Матс Цуккарелло, Виктор Раск и Йоэль Эрикссон Эк. У хозяев единственную шайбу забросил Дэвид Бэкес.
Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ, а Яков Тренин и Михаил Григоренко набрали по одному очку.