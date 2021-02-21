«Нэшвилл» обыграл «Коламбус» в НХЛ, Тренин и Григоренко набрали по одному очку
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Встреча прошла в Коламбусе и завершилась в пользу гостей — 4:2.
В составе «Предаторз» дубль оформил Калле Йернкрок, а также отличились Колтон Сиссонс и Филип Форсберг. Российский форвард команды Яков Тренин отметился результативной передачей.
У хозяев шайбы забросили Бун Дженнер и Габриэль Карлссон. Выступающий за «Блю Джекетс» россиянин Михаил Григоренко сделал голевой пас.
Ранее сообщалось, что ХК «Флорида Пантерз» с Сергеем Бобровским прервал трёхматчевую победную серию в НХЛ.