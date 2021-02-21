«Флорида» с Бобровским прервала трёхматчевую победную серию в НХЛ

«Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Детройт Рен Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Ред Уингз» отличились Патрик Немет и Матиас Броме. У гостей единственную шайбу забросил Александер Веннберг.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27.

Таким образом, была прервана трёхматчевая победная серия «Флориды».

Ранее сообщалось, что голевая передача Евгения Малкина помогла «Питтсбург Пингвинз» одолеть «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ.