Чудинов заявил, что доволен поединком с Чилембой

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Россиянин Фёдор Чудинов прокомментировал ничейный исход поединка с малавийцем Айзеком Чилембой, прошедшего в рамках боксёрского турнира «Короли ринга» в Москве.

«Мне бой понравился. Мы знали его слабые и сильные стороны, старались действовать по плану. Решение судей — это их решение, все всё видели», — приводит слова Чудинова ТАСС.

Бой продолжался все десять раундов и по решению судей — 97:93, 95:95, 94:97 — завершился вничью. Для 33-летнего россиянина это первый ничейный исход боя в карьере. На его счету 23 победы и два поражения.

Ранее сообщалось, что пауэрлифтер Кокляев победил блогера Тарасова в боксёрском поединке.

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