Чудинов заявил, что доволен поединком с Чилембой
«Мне бой понравился. Мы знали его слабые и сильные стороны, старались действовать по плану. Решение судей — это их решение, все всё видели», — приводит слова Чудинова ТАСС.
Бой продолжался все десять раундов и по решению судей — 97:93, 95:95, 94:97 — завершился вничью. Для 33-летнего россиянина это первый ничейный исход боя в карьере. На его счету 23 победы и два поражения.
Ранее сообщалось, что пауэрлифтер Кокляев победил блогера Тарасова в боксёрском поединке.