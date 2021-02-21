Аленичев рассказал, когда планирует вернуться к тренерской работе

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, когда намерен возобновить тренерскую карьеру.

«С лета я планирую плодотворно начинать работу. Отправлюсь ли я в Европу? Мой приоритет — Россия. Будет ли это премьер-лига, не скажу, не будем раскрывать все секреты, пока подождём», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Он отметил, что в прошлом получал приглашение войти в тренерский штаб известного португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Был такой эпизод, тогда я решил начать самостоятельную работу. Но это было давно, — добавил тренер.

После завершения карьеры игрока Аленичев работал в молодёжной сборной России (U-19), в тульском «Арсенале» (2011—2015), в «Спартаке» (2015—2016) и в красноярском «Енисее» (2017—2019), который на данный момент является его последним клубом.

Ранее Слуцкий высказался о возможности своей работы в «Спартаке».

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