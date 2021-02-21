Арбитр Федотов считает, что пенальти в ворота «Спартака» в матче КР с «Динамо» назначен неверно

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу с «Динамо».

«Пенальти в ворота «Спартака» назначен неверно. Мяч шёл по плечу Мозеса, по его рукаву, арбитр забыл правила футбола. Если бы мяч попал куда-то ниже подмышечной впадины, то это было бы нарушение, а здесь следовало продолжить игру», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

На 15-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой Виктора Мозеса в своей штрафной площади. 11-метровый удар в составе «Динамо» реализовал Даниил Фомин.

В итоге встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Тедеско отказался комментировать назначение пенальти в матче Кубка России с «Динамо».