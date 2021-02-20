Шварц заявил, что для «Динамо» важны выступления в КР по футболу

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как важны для команды выступления в Кубке России по футболу.
Шварц заявил, что для «Динамо» важны выступления в КР по футболу
  • РИА Новости

«Для нас очень важно участие в Кубке России. Хотим пройти как можно дальше. Считаю, как Кубок, так и чемпионат — два важных соревнования. Уже на следующей неделе возобновится сезон РПЛ», — заявил Шварц на пресс-конференции.

«Динамо» благодаря победе на московским «Спартаком» со счётом 2:0 вышло в четвертьфинал Кубка России, соперник по которому определится по итогам жеребьёвки. «Динамо» не выигрывало Кубок России с 1995 года. Та победа остаётся единственной в активе команды.

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает шестое место, набрав 30 очков.

Ранее тренер «Динамо» заявил, что команда отрабатывала стандарты во время зимней паузы.

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