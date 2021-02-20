Тренер «Динамо» заявил, что команда отрабатывала стандарты во время зимней паузы

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал второй гол своей команды в ворота столичного «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Наша команда тренеров проделала большую работу. До матча была теория, которую посвятили только стандартам. Благодарен нашему штабу. Считаю, что стандарты по такой интенсивной игре могут иметь решающее значение», — заявил Шварц на пресс-конференции.

На 70-й минуте после передачи Себастьяна Шиманьски со штрафного Константин Тюкавин переправил мяч в ворота гостей ударом пяткой, тем самым доведя счёт встречи до 2:0.

Ранее Шварц рассказал, за счёт чего «Динамо» победило «Спартак» в Кубке России.