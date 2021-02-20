Тренер «Динамо» заявил, что команда отрабатывала стандарты во время зимней паузы

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал второй гол своей команды в ворота столичного «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Тренер «Динамо» заявил, что команда отрабатывала стандарты во время зимней паузы
  • РИА Новости

«Наша команда тренеров проделала большую работу. До матча была теория, которую посвятили только стандартам. Благодарен нашему штабу. Считаю, что стандарты по такой интенсивной игре могут иметь решающее значение», — заявил Шварц на пресс-конференции.

На 70-й минуте после передачи Себастьяна Шиманьски со штрафного Константин Тюкавин переправил мяч в ворота гостей ударом пяткой, тем самым доведя счёт встречи до 2:0.

Ранее Шварц рассказал, за счёт чего «Динамо» победило «Спартак» в Кубке России.

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