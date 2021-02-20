Тренер «Динамо» заявил, что команда отрабатывала стандарты во время зимней паузы
- РИА Новости
«Наша команда тренеров проделала большую работу. До матча была теория, которую посвятили только стандартам. Благодарен нашему штабу. Считаю, что стандарты по такой интенсивной игре могут иметь решающее значение», — заявил Шварц на пресс-конференции.
На 70-й минуте после передачи Себастьяна Шиманьски со штрафного Константин Тюкавин переправил мяч в ворота гостей ударом пяткой, тем самым доведя счёт встречи до 2:0.
Ранее Шварц рассказал, за счёт чего «Динамо» победило «Спартак» в Кубке России.