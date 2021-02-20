Шварц рассказал, за счёт чего «Динамо» победило «Спартак» в Кубке России

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу своей команды над столичным «Спартаком» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Я считаю, что мы удачно сыграли. Матч складывался непросто. Я бы не стал говорить, что игра получилась непростой только из-за мороза. Играли две сильные команды. Мы хорошо оборонялись, проявили характер. После пенальти были моменты, более того, хорошо сыграли на переходах из обороны в атаку. Доволен качеством игры моей команды», — заявил Шварц на пресс-конференции.

Он отметил, что его команда готовилась к обеим тактическим схемам, которые «Спартак» использует при Доменико Тедеско.

«Не секрет, что «Спартак» — хорошая команда с классными исполнителями. Мы хорошо сыграли в обороне, при перехвате мячей быстро выходили в атаку и создавали моменты. Хорошо, что забили мячи после розыгрыша стандартных положений. Считаю, это заслуженная победа», — добавил специалист.

«Динамо» победило «Спартак» со счётом 2:0 и вышло в четвертьфинал Кубка России.

Ранее сообщалось, что Тедеско отказался комментировать назначение пенальти в матче Кубка России с «Динамо»