Глава СБР рассказал о состоянии Польховского, попавшего в больницу на ЧМ по биатлону

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о состоянии главного тренера сборной России по биатлону Валерия Польховского, госпитализированного во время чемпионата мира в словенской Поклюке.
Глава СБР рассказал о состоянии Польховского, попавшего в больницу на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«У него общее недомогание. Думаю, это последствие перенесённого заболевания. Второй фактор — психологические потрясения. С одной стороны, он переживает за результат команды, с другой — он подвергся критике со стороны средств массовой информации и тех или иных биатлонных экспертов, если их можно так назвать. Организм не железный, но сейчас всё стабильно», — приводит слова Майгурова ТАСС.

19 февраля стало известно, что Польховский был доставлен на скорой помощи в госпиталь в городе Есенице. Спустя несколько часов его выписали, он находится в гостинице под присмотром врачей сборной.

Ранее сообщалось, что Хованцев не согласен с Майгуровым по поводу причин провала россиян на ЧМ по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить