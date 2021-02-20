Глава СБР рассказал о состоянии Польховского, попавшего в больницу на ЧМ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о состоянии главного тренера сборной России по биатлону Валерия Польховского, госпитализированного во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

«У него общее недомогание. Думаю, это последствие перенесённого заболевания. Второй фактор — психологические потрясения. С одной стороны, он переживает за результат команды, с другой — он подвергся критике со стороны средств массовой информации и тех или иных биатлонных экспертов, если их можно так назвать. Организм не железный, но сейчас всё стабильно», — приводит слова Майгурова ТАСС.

19 февраля стало известно, что Польховский был доставлен на скорой помощи в госпиталь в городе Есенице. Спустя несколько часов его выписали, он находится в гостинице под присмотром врачей сборной.

Ранее сообщалось, что Хованцев не согласен с Майгуровым по поводу причин провала россиян на ЧМ по биатлону.