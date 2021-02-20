Семак — о проигрыше «Арсеналу» в КР: неправильно и неаккуратно сыграли в защите

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от тульского «Арсенала» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Из-за нашей ошибки в первом тайме нас наказали. Свои моменты мы не реализовали, их было достаточно, чтобы победить. Во втором тайме старались, но до забитого мяча так и не довели. Пропущенные мячи — это элементарные моменты, неправильно и неаккуратно сыграли в защите», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что нарушения правил игроками «Зенита» были абсолютно ненужными.

«Ситуации этого не требовали — и первый, и второй фол (если он был, конечно). Эпизод с пенальти будут разбирать люди, которые занимаются этим вопросом. Что касается самой игры, то она была сложная, кто-то из ребят ещё втягивается, кто-то лучше готов, кто-то хуже. К сожалению, мы не можем быть удовлетворены ни результатом, ни игрой», — добавил специалист.

«Зенит» проиграл «Арсеналу» со счётом 1:2 и вылетел из Кубка России.

Ранее тренер «Арсенала» объяснил, за счёт чего команде удалось обыграть «Зенит».