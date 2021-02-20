Тренер «Арсенала» объяснил, за счёт чего команде удалось обыграть «Зенит»

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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Тренер «Арсенала» объяснил, за счёт чего команде удалось обыграть «Зенит»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Хотели победить за счёт дисциплины, качественного исполнения созданных моментов. Понимали, что их много не будет. Понимали, кто фаворит. Рад, что ребята поверили, что победа возможна. Неплохо сыграли на выезде с серьёзной командой», — цитирует Парфёнова РИА Новости.

По его словам, «Арсенал» просматривал матчи «Зенита» на сборах и изучал игру сине-бело-голубых.

«Центральные полузащитники часто уходили на фланги, чтобы создать преимущество, но мы с этим справились. У «Зенита» были моменты, но мы не только отбивались — создавали неплохие моменты в атаке», — добавил Парфёнов.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу гостей со счётом 2:1.

Ранее Геннадий Орлов выразил мнение, что «Арсенал» нейтрализовал все сильные стороны «Зенита».

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