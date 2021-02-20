Орлов считает, что «Арсенал» нейтрализовал все сильные стороны «Зенита»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о причинах победы тульского «Арсенал» над петербургским «Зенитом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Арсенал» выглядел молодцом на фоне «Зенита», играя в гостей. Туляки действовали более осмысленно, а в обороне они нейтрализовали все сильные стороны соперника — в первую очередь, Дзюбу. У «Зенита» в целом не было никаких опасных моментов. Голы в этом матчи немного странноватые были, после ошибок, но «Арсенал» заслуженно победил», — сказал Орлов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» на своём поле проиграл «Арсеналу» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу со счётом 1:2 и вылетел из турнира.