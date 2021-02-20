Мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете на ЧМ по биатлону

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Российская команда, в составе которой выступили Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, финишировала третьей с отставанием от лидера в 50,9 секунды.

Победу одержали представители Норвегии с результатом 1 час 12 минут 27,4 секунды, а вторыми стали шведы (+33,1).

Для россиян эта медаль стала первой на текущем мировом первенстве.

Ранее Анфиса Резцова назвала очень перспективным биатлонистом россиянина Халили.