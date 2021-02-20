Анфиса Резцова назвала очень перспективным биатлонистом россиянина Халили

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о выступлениях российского биатлониста Карима Халили на чемпионате мира в Поклюке.
Анфиса Резцова назвала очень перспективным биатлонистом россиянина Халили
  • РИА Новости

«Халили — очень перспективный пацан. Главное, чтобы его не загубили. Как раз Карим относится к той самой молодёжи, которой так не хватает женской сборной», — цитирует Резцову «Чемпионат».

В мужской эстафете Халили выступил на первом этапе.

Пока российская команда не завоевала ни одной медали на мировом первенстве.  

Ранее Анатолий Хованцев выразил несогласие с главой СБР Виктором Майгуровым по поводу причин провала россиян на ЧМ по биатлону.

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