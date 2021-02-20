Анфиса Резцова назвала очень перспективным биатлонистом россиянина Халили
- РИА Новости
«Халили — очень перспективный пацан. Главное, чтобы его не загубили. Как раз Карим относится к той самой молодёжи, которой так не хватает женской сборной», — цитирует Резцову «Чемпионат».
В мужской эстафете Халили выступил на первом этапе.
Пока российская команда не завоевала ни одной медали на мировом первенстве.
Ранее Анатолий Хованцев выразил несогласие с главой СБР Виктором Майгуровым по поводу причин провала россиян на ЧМ по биатлону.