Анфиса Резцова назвала очень перспективным биатлонистом россиянина Халили

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о выступлениях российского биатлониста Карима Халили на чемпионате мира в Поклюке.

«Халили — очень перспективный пацан. Главное, чтобы его не загубили. Как раз Карим относится к той самой молодёжи, которой так не хватает женской сборной», — цитирует Резцову «Чемпионат».

В мужской эстафете Халили выступил на первом этапе.

Пока российская команда не завоевала ни одной медали на мировом первенстве.

Ранее Анатолий Хованцев выразил несогласие с главой СБР Виктором Майгуровым по поводу причин провала россиян на ЧМ по биатлону.