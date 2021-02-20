Дзюба и Лунёв выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Арсеналом» в КР

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Стал известен состав петербургского «Зенита» на матч 1/8 финала Кубка России по футболу с тульским «Арсеналом».
Дзюба и Лунёв выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Арсеналом» в КР
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, с первых минут на поле появятся Андрей Лунёв, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вендел, Артём Дзюба.

Стоит отметить, что Дзюба и Лунёв переболели коронавирусом, из-за чего пропустили первый сбор «Зенита» в январе.

Встреча пройдёт 20 февраля в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00.

Ранее сообщалось, что Себастьян Дриусси рассказал, почему не перешёл в «Ривер Плейт» из «Зенита».

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