Кожевников раскритиковал хоккейного тренера, обучавшего детей боевым приёмам

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал видео, на котором детский хоккейный тренер обучает подопечных навыкам драки на льду.
Кожевников раскритиковал хоккейного тренера, обучавшего детей боевым приёмам
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«Не знаю, где он играл и играл ли вообще, но голову надо иметь на плечах. Бить маленьких детей по голове, у которых организм ещё не сформирован, — это маразм! Хоть в маске, хоть без неё очень легко заработать сотрясение мозга, потому что голова постоянно трясётся. Конечно, его необходимо лишить лицензии, тут и говорить нечего, на снимке всё видно. Неважно, кто настоял на такой тренировке, он сам должен был понимать, а если не понимал, то надо отправлять лечиться», — заявил Кожевников в беседе с RT.

В сети была опубликована запись, на которой видно, как дети отрабатывают удары в голову под руководством тренера Андрея Студеникина. Занятие происходит на паркете спортивного зала, на юных хоккеистах лишь часть экипировки — шлемы с полной защитой лица.

Ранее тренер хоккейной школы «Львы ЦХМ» Сергей Суярков заявил, что инициаторами занятий были родители.

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