Кожевников раскритиковал хоккейного тренера, обучавшего детей боевым приёмам

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал видео, на котором детский хоккейный тренер обучает подопечных навыкам драки на льду.

«Не знаю, где он играл и играл ли вообще, но голову надо иметь на плечах. Бить маленьких детей по голове, у которых организм ещё не сформирован, — это маразм! Хоть в маске, хоть без неё очень легко заработать сотрясение мозга, потому что голова постоянно трясётся. Конечно, его необходимо лишить лицензии, тут и говорить нечего, на снимке всё видно. Неважно, кто настоял на такой тренировке, он сам должен был понимать, а если не понимал, то надо отправлять лечиться», — заявил Кожевников в беседе с RT.

В сети была опубликована запись, на которой видно, как дети отрабатывают удары в голову под руководством тренера Андрея Студеникина. Занятие происходит на паркете спортивного зала, на юных хоккеистах лишь часть экипировки — шлемы с полной защитой лица.

Ранее тренер хоккейной школы «Львы ЦХМ» Сергей Суярков заявил, что инициаторами занятий были родители.