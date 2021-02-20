Калакуцкий назвал сумму перехода Лысцова из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

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Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий раскрыл подробности трансфера защитника Виталия Лысцова в московский «Локомотив».
Калакуцкий назвал сумму перехода Лысцова из «Крыльев Советов» в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Трансфер Лысцова в «Локомотив» — продажа за деньги, 88 млн рублей. Но нужно учитывать, что Виталий приходил в «Крылья Советов» не бесплатно. Плюс с продажи футболиста «Локомотив» выплачивал солидарные выплаты лиссабонской «Бенфике», — приводит слова Калакуцкого «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Лысцов провёл за «Локомотив» три матча в Российской премьер-лиге.

Ранее Виктор Мозес назвал причину перехода из лондонского «Челси» в московский «Спартак».

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