Калакуцкий назвал сумму перехода Лысцова из «Крыльев Советов» в «Локомотив»
- РИА Новости
«Трансфер Лысцова в «Локомотив» — продажа за деньги, 88 млн рублей. Но нужно учитывать, что Виталий приходил в «Крылья Советов» не бесплатно. Плюс с продажи футболиста «Локомотив» выплачивал солидарные выплаты лиссабонской «Бенфике», — приводит слова Калакуцкого «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Лысцов провёл за «Локомотив» три матча в Российской премьер-лиге.
Ранее Виктор Мозес назвал причину перехода из лондонского «Челси» в московский «Спартак».