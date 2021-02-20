Мозес назвал причину перехода из «Челси» в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес назвал причину своего трансфера из лондонского «Челси» в московский клуб.

«Доменико Тедеско был одной из главных причин, почему я перешёл в «Спартак». Доменико — потрясающий человек и отличный тренер. Тедеско делится с нами своей страстью к игре. Когда он на бровке, его энергетика передаётся команде», — приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Мозес провёл за московский клуб девять матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Роша включён в заявку «Спартака» на весеннюю часть сезона Российской премьер-лиги.