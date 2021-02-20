Калакуцкий высказался о переходе Соболева из «Крыльев Советов» в «Спартак»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о трансфере нападающего Александра Соболева в московский «Спартак».

«Сколько заплатил «Спартак» за Соболева, могу только гадать и судить по материалам СМИ. Меня в тот момент в «Крыльях Советов» не было. Одна из проблем, над которой нам надо работать, — чтобы трансферная деятельность клуба была максимально прозрачной и рыночной», — приводит слова Калакуцкого «Чемпионат».

По информации портала Transfermarkt, «Спартак» заплатил «Крыльям Советов» €4,5 млн за переход нападающего.

В нынешнем сезоне Соболев провёл за московский клуб 12 матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Виктор Мозес назвал причину своего перехода из лондонского «Челси» в московский «Спартак».