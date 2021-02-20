«Каролина» победила «Чикаго» в матче НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:3.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер (2), Винсент Трочек, Мартин Нечас и Джейкоб Славин.

В составе «Чикаго» — Патрик Кейн, Иэн Митчелл и Карл Сёдерберг.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 57 секунд и заработал показатель полезности «0».

Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров отыграл 16 минут 48 секунд с показателем полезности «-1».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Баффало» в матче НХЛ.