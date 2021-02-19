«Вашингтон» обыграл «Баффало» в НХЛ, Овечкин отдал результативный пас

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз».

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой столичного клуба со счётом 3:1.

В составе хозяев по разу отличились Никлас Бэкстрем, Том Уилсон и Конор Шири. Автором единственной шайбы «Сэйбрз» стал Виктор Олофссон.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу. Российские игроки Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали.

Ранее сообщалось, что шайба Панарина в серии буллитов помогла «Рейнджерс» победить «Филадельфию» в НХЛ.