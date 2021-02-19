«Вашингтон» обыграл «Баффало» в НХЛ, Овечкин отдал результативный пас

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз».
«Вашингтон» обыграл «Баффало» в НХЛ, Овечкин отдал результативный пас
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой столичного клуба со счётом 3:1.

В составе хозяев по разу отличились Никлас Бэкстрем, Том Уилсон и Конор Шири. Автором единственной шайбы «Сэйбрз» стал Виктор Олофссон.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу. Российские игроки Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали.

Ранее сообщалось, что шайба Панарина в серии буллитов помогла «Рейнджерс» победить «Филадельфию» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить