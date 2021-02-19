Шайба Панарина в серии буллитов помогла «Рейнджерс» победить «Филадельфию» в НХЛ
- Reuters
Матч, проходивший на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершился победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2 (Б).
В основное время у «Рейнджерс» отличились Колин Блэквелл и Брендан Смит. У «Флайерз» забрасывали Николя Обе-Кюбель и Джоэль Фараби.
Российский форвард гостей Артемий Панарин забросил решающий буллит в серии и отдал результативную передачу в матче. На счету Павла Бучневича нереализованный буллит и ассист. Голкипер Александр Георгиев отразил 20 бросков из 22. Ещё один вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин участия в матче не принимал. Российский защитник хозяев Иван Проворов очков не набрал.
Ранее сообщалось, что два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.