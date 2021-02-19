Шайба Панарина в серии буллитов помогла «Рейнджерс» победить «Филадельфию» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
Шайба Панарина в серии буллитов помогла «Рейнджерс» победить «Филадельфию» в НХЛ
  • Reuters

Матч, проходивший на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершился победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2 (Б).

В основное время у «Рейнджерс» отличились Колин Блэквелл и Брендан Смит. У «Флайерз» забрасывали Николя Обе-Кюбель и Джоэль Фараби.

Российский форвард гостей Артемий Панарин забросил решающий буллит в серии и отдал результативную передачу в матче. На счету Павла Бучневича нереализованный буллит и ассист. Голкипер Александр Георгиев отразил 20 бросков из 22. Ещё один вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин участия в матче не принимал. Российский защитник хозяев Иван Проворов очков не набрал.

Ранее сообщалось, что два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.

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