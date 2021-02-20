«Флорида» без Бобровского разгромила «Детройт» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 7:2.

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Юхо Ламмикко, Маккензи Уигар, Патрик Хёрнквист (2), Александр Барков, Аарон Экблад и Энтони Дюклер.

В составе «Детройта» — Бобби Райан и Вальттери Фильппула.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провёл игру на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Баффало» в матче НХЛ.