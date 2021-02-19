Медведев: всё давление будет на Джоковиче

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Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о своём настрое на матч с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.
Медведев: всё давление будет на Джоковиче
  • Reuters

«Всё давление будет на Джоковиче. Он старается приблизиться к Роджеру и Рафе по количеству титулов на турнирах Большого шлема. Я же просто надеюсь выйти на корт и показать свой лучший теннис. Как вы видите, я могу побеждать именитых соперников, если играю хорошо. Это самое главное. Конечно, у Джоковича больше опыта, но и терять ему больше, чем мне», — приводит слова Медведева ESPN.

Финальный матч Australian Open между Медведевым и Джоковичем состоится 21 февраля, начало — в 11:30 мск. Сербский теннисист является действующим чемпионом турнира и 17-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее Николай Давыденко высказал мнение, что у Медведева есть шанс победить Джоковича в финале Australian Open.

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