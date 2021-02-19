Чемпионат мира 2021 года по скалолазанию не будет перенесён из Москвы

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Исполком Международной федерации скалолазания (IFSC) принял решение не переносить чемпионат мира 2021 года из Москвы.
Чемпионат мира 2021 года по скалолазанию не будет перенесён из Москвы
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает пресс-служба IFSC, такое решение было принято, поскольку перенос турнира не представляется возможным.

Отмечается, что IFSC продолжит тесное сотрудничество с Федерацией скалолазания России, чтобы полностью соблюсти решение CAS при проведении соревнований.

Чемпионат мира пройдет в Москве с 15 по 22 сентября.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны, а также принимать соревнования на территории России.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил предписания по идентификации российских спортсменов на ОИ и ЧМ.

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