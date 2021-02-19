Свищёв назвал неплохим решение МОК по символике российских спортсменов
- РИА Новости
«В условиях санкций это решение можно считать неплохим. ОКР представляет интересы России и наших спортсменов на Олимпийских играх, его учредителями являются в том числе национальные спортивные федерации по видам спорта», — приводит слова Свищёва ТАСС.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее сообщалось, что предписания МОК по символике российских спортсменов согласованы с ключевыми организациями.