Свищёв назвал неплохим решение МОК по символике российских спортсменов

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал предписания Международного олимпийского комитета (МОК) относительно символики, с которой российские спортсмены будут выступать на летних Играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине, а также на чемпионатах мира.

«В условиях санкций это решение можно считать неплохим. ОКР представляет интересы России и наших спортсменов на Олимпийских играх, его учредителями являются в том числе национальные спортивные федерации по видам спорта», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что предписания МОК по символике российских спортсменов согласованы с ключевыми организациями.