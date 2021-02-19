Промоутер сообщил о возможном переносе боя Поветкин — Уайт

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что второй поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом может быть перенесён на более позднюю дату.

«Мы в курсе ситуации — существует вероятность переноса боя. И пока непонятно, насколько это реально. Но мы допускаем, что нечто подобное может произойти. В качестве переноса пока рассматривается только дата 27 марта. В принципе, всё это является нехорошей историей, но все понимают, что сейчас пандемия. И существуют трудности, расписание постоянно скачет и двигается. И организаторов можно понять. Тут ничего не поделаешь — иногда обстоятельства врываются в нашу жизнь», — приводит слова Рябинского РИА Новости.

Он отметил, что до сих пор не было официально объявлено место проведения боя.

«С этим тоже есть подвешенная история. Скоро всё будет известно. Помимо Лондона, в качестве места проведения рассматриваются ещё другие варианты», — добавил промоутер.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции. На данный момент планируется провести поединок 6 марта.

41-летний Поветкин за свою спортивную карьеру провёл 39 поединков — в 36 одержал победу, потерпел два поражения, один бой завершил вничью.

Ранее WBC признала нокаут Поветкина в бою с Уайтом лучшим в 2020 году.