Финкельштейн заявил, что M-1 Global временно приостановил свою деятельность

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Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о нынешнем положении дел в организации.
Финкельштейн заявил, что M-1 Global временно приостановил свою деятельность
  • © Flickr / MartialArtsNomad.com

«Скажу честно, мы немного приостановили деятельность. Прекратилось сотрудничество с группой компаний «Новый поток», которая являлась нашим партнёром, да ещё и пандемия внесла свои коррективы... Мы делали несколько турниров из серии M-1 Online, но это было, скорее, для разогрева. На самом деле сейчас достаточно хлопот с «Тинькофф Ареной» ввиду запрета на проведение массовых мероприятий, поэтому выбрасывать деньги на ветер не хочется. Если делать, то серьёзно: подписывать классных спортсменов, а не брать кого попало. Мы привыкли работать качественно, а сейчас это невозможно», — заявил Финкельштейн в интервью RT.

Ранее Финкельштейн высказался о «Тинькофф Арене».

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