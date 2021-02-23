Финкельштейн заявил, что M-1 Global временно приостановил свою деятельность

Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о нынешнем положении дел в организации.

«Скажу честно, мы немного приостановили деятельность. Прекратилось сотрудничество с группой компаний «Новый поток», которая являлась нашим партнёром, да ещё и пандемия внесла свои коррективы... Мы делали несколько турниров из серии M-1 Online, но это было, скорее, для разогрева. На самом деле сейчас достаточно хлопот с «Тинькофф Ареной» ввиду запрета на проведение массовых мероприятий, поэтому выбрасывать деньги на ветер не хочется. Если делать, то серьёзно: подписывать классных спортсменов, а не брать кого попало. Мы привыкли работать качественно, а сейчас это невозможно», — заявил Финкельштейн в интервью RT.

Ранее Финкельштейн высказался о «Тинькофф Арене».