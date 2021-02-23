Финкельштейн — о «Тинькофф Арене»: построил значимый объект, но никакой помощи нет

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Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал о проблемах с «Тинькофф Ареной», возникших на фоне пандемии коронавируса.
Финкельштейн — о «Тинькофф Арене»: построил значимый объект, но никакой помощи нет
  • РИА Новости

«Построил социально значимый объект в городе, но никакой помощи нет. Не можем воспользоваться ни одной льготой, налог на недвижимость с нас не списали. Разговоров было много, но ни под какие критерии мы не подошли. С одной стороны, мы считаемся малым бизнесом, ведь оборот у нас небольшой. А с другой — крупным, потому что «Тинькофф Арена» совсем новая, а её стоимость составляет 1,2 млрд рублей. Поэтому нам якобы не надо помогать», — сказал Финкельштейн в интервью RT.

По его словам, в настоящий момент он должен платить налог на недвижимость, которую не может использовать.

«Арена стояла пустой практически год. За этот период мы организовали несколько мероприятий, в числе которых юношеский турнир по дзюдо. Сначала нас закрыли с марта по сентябрь, потом на некоторое время сняли ограничения, а со второй волной вновь вернули их. При этом необходимо понимать, что концерты и прочие мероприятия не организуются за один день — на это требуется несколько месяцев», — сказал функционер.

Ранее глава M-1 Global ответил, когда промоушен возобновит проведение турниров.

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