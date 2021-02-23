Глава M-1 Global ответил, когда промоушен возобновит проведение турниров

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Владелец российского ММА-промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн ответил, что должно произойти для возобновления активной деятельности организации.
Глава M-1 Global ответил, когда промоушен возобновит проведение турниров
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«Во-первых, должны быть сняты все ограничения, чтобы мы могли привезти хороших бойцов в Россию. Во-вторых, нам необходимо найти инвестора. Чтобы стабильно работать, нужна чёткая схема действий. Например, запланировать 12 турниров на год и провести их в срок, а не постоянно откладывать. В подобных условиях невозможно построить эффективную бизнес-модель», — заявил Финкельштейн в интервью RT.

Ранее Финкельштейн допустил, что Нурмагомедов вернётся через год-два.

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