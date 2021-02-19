Газизов: благодарен Федуну за то, что он отпустил меня из «Спартака»

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Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свой уход из московского клуба, поблагодарив владельца красно-белых Леонида Федуна.
Газизов: благодарен Федуну за то, что он отпустил меня из «Спартака»
  • РИА Новости

«Это было не увольнение, а общее решение, которое уже назревало. Когда ты находишься в клубе на первых ролях, то должен принимать решения. Ты обязан это делать! Мне предлагали: «Останься и получай зарплату». Я ответил: «Нет, так не будет». Я благодарен Леониду Арнольдовичу за то, что он меня отпустил из «Спартака». Он меня отпустил, сказав: «Ладно, если ты так не можешь работать, давай разойдёмся». Это было правильно и нормально. Люди решили работать вместе. Потом видят, что не так что-то. Сели, обсудили, пожали руки, разошлись. Это нормально!» — сказал Газизов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Газизов проработал в «Спартаке» пять месяцев и покинул клуб в начале декабря 2020 года.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» сравнил работу в московском клубе с хождением по минному полю.

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