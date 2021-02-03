Экс-гендиректор «Спартака» сравнил работу в московском клубе с хождением по минному полю

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, ранее занимавший аналогичную должность в «Спартаке», поделился мнением о специфике работы в столичном клубе.

«Уход Газизова? Не занимая позицию ни одной из сторон, это, конечно, ненормально. Но Федун — полноценный владелец клуба, делает то, что хочет. Может быть, он разочаровался в Газизове, что-то узнал. Возможно, Газизов разочаровался», — сказал Асхабадзе «Чемпионату».

Также бывший гендиректор «Спартака» высказался о специфике работы в клубе.

«Я очень благодарный человек. Если бы меня не утвердили генеральным директором, то я бы не получил этого опыта. Я от души благодарен Федуну. Специфика? Можно сказать, что работа в «Спартаке» — это прогулка по минному полю. Сегодня тебе кажется, что всё выстроилось, но завтра просыпаешься — и тебе прилетает то, чего ты даже не ожидал. Такая работа», — сказал Асхабадзе.

Шамиль Газизов стал гендиректором «Спартака» летом 2020 года, но ушёл с должности спустя пять месяцев.

Ранее Максименко заявил, что его не беспокоит ситуация с невызовом в основную сборную России.