Максименко заявил, что его не беспокоит ситуация с невызовом в основную сборную России

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, что не переживает из-за невызова в сборную России по футболу.

«Меня вызывают в сборную. В молодёжную! И мне там очень нравится. У меня там цикл, и я его доиграю. Я капитан, на носу чемпионат Европы. Ближайшие планы есть, а дальше я просто не загадываю. Так что меня ситуация с невызовом в основную сборную вообще не напрягает. Я же не девочка, чтобы обижаться. Отношусь к этому абсолютно спокойно», — приводит слова Максименко Sport24.

22-летний игрок провёл десять матчей за молодёжную сборную России по футболу, вместе с которой квалифицировался на Евро-2021.

Ранее сообщалось, что английский «Вест Хэм» интересуется Максименко.