«Уфа» сделала предложение «Спартаку» по аренде футболиста Урунова

Генеральный директор ФК «Уфа» Ринат Шайбеков рассказал о желании арендовать полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.

«Как только мы увидели, что «Спартак» его отзаявил, то отправили письмо, что хотим взять Урунова в аренду до конца сезона. Заработную плату мы будем платить сами. Остон и его агент согласны, им нужна игровая практика. До этого мы пытались его выкупить за сумму, которую они нам заплатили, — €1 млн. Но «Спартак» тогда попросил €3 млн», — сказал Шайбеков «Спорт-Экспрессу».

Урунов перешёл в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы». В нынешнем сезоне полузащитник провел за московскую команду девять игр и забил один мяч.

Ранее Промес обратился к болельщикам «Спартака».