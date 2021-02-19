«Уфа» сделала предложение «Спартаку» по аренде футболиста Урунова

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Генеральный директор ФК «Уфа» Ринат Шайбеков рассказал о желании арендовать полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.
«Уфа» сделала предложение «Спартаку» по аренде футболиста Урунова
  • © официальный сайт футбольного клуба "Спартак"

«Как только мы увидели, что «Спартак» его отзаявил, то  отправили письмо, что хотим взять Урунова в аренду до конца сезона. Заработную плату мы будем платить сами. Остон и его агент согласны, им нужна игровая практика. До этого мы пытались его выкупить за сумму, которую они нам заплатили, — €1 млн. Но «Спартак» тогда попросил €3 млн», — сказал Шайбеков «Спорт-Экспрессу».

Урунов перешёл в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы». В нынешнем сезоне полузащитник провел за московскую команду девять игр и забил один мяч.

Ранее Промес обратился к болельщикам «Спартака».

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