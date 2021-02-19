Домрачева призналась, что дочь общается на китайском с местными биатлонистами
- РИА Новости
«Мы каждый день берём Ксению с собой на тренировки, там у неё есть все необходимые атрибуты для зимних забав: санки, лыжи, лопатки для снега — есть чем заняться. Понятно, что выйти на улицу, когда хочется, сейчас не получается, но в этом плане мы подстраиваемся под те реалии, которыми располагаем, и рады, что у Ксюши есть возможность ежедневно проводить время на свежем воздухе. К счастью, с нами в Китае находится няня, без которой мы вряд ли смогли бы справиться с организацией тренировочного процесса и пребывания здесь», — добавила Домрачева.
Бывшая биатлонистка добавила, что её дочь уже может на базовом уровне говорить на китайском языке.
«С ребятами и девочками из команды Ксения контактирует довольно много. Знает несколько китайских слов и общается со всеми более чем активно. Конечно, помогает себе жестами или английскими словами, но, насколько могу судить, все прекрасно понимают друг друга. Но это, конечно же, не свободная речь», — добавила Домрачева.
Бывшая биатлонистка в настоящее время входит в тренерский штаб сборной Китая вместе со своим мужем, восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
Ранее Бьорндален ответил, какая из гонок ЧМ-2021 по биатлону заинтересовала его больше всего.