Бьорндален ответил, какая из гонок ЧМ-2021 по биатлону заинтересовала его больше всего

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, какая гонка чемпионата мира — 2021 в Поклюке понравилась ему больше всего.

«Мужская гонка преследования. Понятное дело, что болею я прежде всего за Норвегию, но меня потряс Эмильен Жаклен. Я получил громадное удовольствие, наблюдая за тем, как он соревнуется», — признался Бьорндален RT.

Француз Эмильен Жаклен стал победителем мужской гонки преследования на чемпионате мира в Поклюке.

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