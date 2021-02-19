Бьорндален ответил, какая из гонок ЧМ-2021 по биатлону заинтересовала его больше всего

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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, какая гонка чемпионата мира — 2021 в Поклюке понравилась ему больше всего.
Бьорндален ответил, какая из гонок ЧМ-2021 по биатлону заинтересовала его больше всего
  • © Sven Hoppe
  • globallookpress.com

«Мужская гонка преследования. Понятное дело, что болею я прежде всего за Норвегию, но меня потряс Эмильен Жаклен. Я получил громадное удовольствие, наблюдая за тем, как он соревнуется», — признался Бьорндален RT.

Француз Эмильен Жаклен стал победителем мужской гонки преследования на чемпионате мира в Поклюке.

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