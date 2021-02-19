Домрачева о праздновании Нового года в Китае: весь вечер с командой лепили пельмени

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала, как отпраздновала Новый год по восточному календарю, находясь в изоляции в Китае.

«Это был необычный опыт. Работая с китайской командой, мы уже отметили два Рождества и два Новых года. А вот Новый год по восточному календарю впервые встретили прямо в Китае, потому впечатлений была масса. Если у нас принято ставить на праздничный стол как можно больше самых разнообразных блюд, здесь традиционно на Новый год едят пельмени, которые предварительно нужно приготовить. Так что наша команда весь вечер эти пельмени лепила — целую кучу с самыми разными начинками. Очень жалею, что не подсчитала общее количество, которое удалось приготовить. Получилась гора! Ещё смотрели китайский «Голубой огонёк» по телевизору. Было любопытно. Нынешний Новый год в Китае было решено не отмечать с размахом, поскольку 2020-й получился достаточно трагичным для многих семей. Не было привычных фейерверков, шумных празднеств, люди прежде всего вспоминали о тех, кто навсегда ушёл», — сказала Домрачева RT.

В настоящее время бывшая белорусская биатлонистка вместе с мужем, восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, работает со сборной Китая по биатлону.

Ранее Домрачева ответила на вопрос, как смогла адаптироваться к длительной изоляции.