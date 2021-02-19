Домрачева ответила на вопрос, как смогла адаптироваться к длительной изоляции

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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, жена легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, рассказала, как переносит длительную изоляцию во время работы со сборной Китая.
Домрачева ответила на вопрос, как смогла адаптироваться к длительной изоляции
  • Reuters

«Хоть и находимся мы довольно продолжительное время в одном месте и в достаточно ограниченных условиях, но сами удивляемся, насколько человек может адаптироваться. Мы общаемся с тренерами из других команд, переводим многие наболевшие моменты в шутки, поддерживаем друг друга, смеёмся над ситуацией, в которой находимся. Проще всего начать раздражаться по тому или иному поводу, но сами подумайте, какой в этом смысл? Никому от этого не станет легче, да и общую ситуацию это не изменит. У спортсменов нашей команды достаточно качеств, над которыми нужно работать, где можно прогрессировать, — на этом мы и акцентируем внимание. Да, тяжело, но мы не жалуемся. В конце концов, мы находимся в Китае всей семьёй, от этого уже намного проще. Многие специалисты приехали в Китай, оставив своих близких дома, так что им гораздо сложнее», — сказала бывшая биатлонистка RT.

Домрачева вместе с Бьорндаленом в настоящее время работает в тренерском штабе сборной Китая по биатлону.

Ранее Бьорндален объяснил, почему не привился от коронавируса.

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