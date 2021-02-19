Шварц: мы не думаем о погодной ситуации перед матчем КР со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц накануне матча 1/8 финала Кубка России против столичного «Спартака» поделился ожиданиями, связанными с предстоящим поединком.

«Конечно же, завтра мы ждём интенсивной игры. Будет первый матч после зимней паузы. Я считаю, что мы хорошо провели подготовку, и ждём хорошей игры. Мы готовимся к матчу и полностью сконцентрированы на нём. Сейчас не думаем о сложившейся погодной ситуации, наш фокус — на подготовке к поединку», — сказал Шварц на пресс-конференции.

Матч 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля на «ВТБ Арене». В этот день в Москве ожидаются сильные морозы.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Шальке» Бенталебу.