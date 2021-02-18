СМИ: «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Шальке» Бенталебу

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Московский футбольный клуб «Динамо» интересуется полузащитником «Шальке-04» из Гельзенкирхена Набилем Бенталебом.
СМИ: «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Шальке» Бенталебу
  • Reuters

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Отмечается, что помешать сделке может только большая зарплата игрока, которая составляет €3,2 млн. Его контракт с немецким клубом истекает по окончании сезона. «Динамо» уже контактировало с алжирцем.

Бенталеб выступает за «Шальке» с 2016 года. В этом сезоне он провёл девять матчей и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 106 игр, 19 голов и девять передач за команду из Германии.

Кроме того, с 2014 по 2018 год хавбек выступал за сборную Алжира.

Ранее тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал возможную отмену встречи 1/8 финала Кубка России с «Динамо».

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