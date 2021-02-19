Биатлонистка Куклина пожаловалась на визит допинг-офицеров в шесть часов утра

Российская биатлонистка Лариса Куклина сообщила, что её рано утром забрали на допинг-контроль на чемпионате мира, который проходит в словенской Поклюке.

«Всем доброе утро. Как вы думаете, где я опять нахожусь? В прошлый раз было в 7 утра, сегодня — в 6 утра пришли. Всем хорошего дня, хорошего настроения», — рассказала Куклина в своём Instagram.

На чемпионате мира в Поклюке сборная России по биатлону пока не завоевала ни одной медали. Куклину уже второй раз за турнир проверяют на допинг. Первый визит допинг-офицеров был 11 февраля в 7 часов утра.

Ранее Евгения Павлова выразила мнение, что самоподготовка перед ЧМ по биатлону помогла ей.