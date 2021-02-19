Источник: агенты предложили Хамшика в «Рубин»

Полузащитник сборной Словакии по футболу и китайского клуба «Далянь Про» Марек Гамшик мог оказаться в «Рубине».

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online». По информации источника, агенты Гамшика предлагали подписать контракт с футболистом, но в казанском клубе сочли финансовые запросы словака чересчур высокими. В Китае 33-летний футболист получает €9 млн в год.

Гамшик известен по выступлениям за «Наполи» с 2007 по 2019 год. Он является вторым бомбардиром в истории неаполитанского клуба (121 мяч).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется экс-полузащитником «Наполи» Гамшиком.